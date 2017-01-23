2017 01 23 12:59:37

У Кременчуці розпочали впроваджувати інвестиційний проект із освітлення околиць міста

На щотижневій апаратній нараді керівник УЖКГ міста Іван Москалик повідомив, що минулого тижня КП «Міськсвітло» приступило до встановлення світлодіодних вуличних світильників, придбаних за рахунок інвестиційних коштів компанії «Нефко».

Як планувалося, впроваджуватиметься цей проект на провулках і вулицях правобережної частини Кременчука, де зовнішнє освітлення було відсутнє з 80-х років минулого століття, або, де до цих пір використовувалися лампи 50-ти річної давнини. Станом на сьогоднішній день вже встановлено 123 LED – світильники з запланованих 624 одиниць. Головний комунальник міста підкреслив, якщо дозволятимуть погодні умови в повному обсязі роботи мають виконати до кінця лютого місяця. Вартість проекту «Нефко» зі встановлення сучасних світлодіодних вуличних світильників становить понад 5 млн гривень. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.