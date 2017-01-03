У Кременчуці привітали батьків малюків, які народилися у перший день 2017-го (ФОТО)
У Кременчуці у перший день 2017 року з’явилися на світ двоє малюків. За традицією родини, в яких сталося це очікуване поповнення, привітали представники міської влади.
Сьогодні міський голова Віталій Малецький разом із своїми заступниками Ольгою Усановою та Русланом Проценком, керівником апарату міського голови Світланою Пищитою, начальником управління охорони здоров’я міста Максимом Середою провідали новонароджених і їх батьків, вони подарували їм сертифікати на 5 тисяч гривень та квіти. За ці кошти батьки немовлят зможуть придбати для своїх діточок одяг, білизну, іграшки, меблі тощо.
Як зазначив головний лікар пологового будинку Ярослав Прокопчук, дві породіллі не мають кременчуцької реєстрації, тому на них не розповсюдилася дія Сертифікату на безкоштовні пологи. Вцілому, в міському пологовому будинку протягом 2016 року народилося 2790 дітей, із них 1337 породіль отримали безкоштовні медичні послуги, передбачені сертифікатом, які були введені в місті на початку 2016 року. Щоб стати учасником цієї соціальної ініціативи Кременчуцької міської влади, вагітна жінка повинна обов’язково мати міську реєстрацію. Дія сертифікатів розповсюджується на всіх вагітних кременчужанок, незважаючи на те, де вони мешкають чи то в центрі міста, чи то у віддалених мікрорайонах.
Як повідомляють у Кременчуцькій міській раді, 1 січня 2017 року о 1год. 10 хв. в пологовому відділенні Другої міської лікарні з’явився на світ хлопчик вагою 3 кг 500 г та зростом 50 см. Батьки дитини з Кобеляцького району. У міському пологовому будинку Кременчука перша дитина народилася 1 січня о 17.40, це дівчинка вагою 3 кг 500 г. ЇЇ батьки зареєстровані в с. Кривуші Кременчуцького району.
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