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Культура, Полтавщина, Суспільство



2017 01 03 16:17:43

У Кременчуці проводять новорічні ранки для дітей пільгових категорій

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З 25 грудня у Кременчуці у Міському палаці культури проводяться новорічні ранки. Цього року артисти МПК підготували для маленьких кременчужан цікаву казку «Новорічний шлях Джуманджі», повідомляють у міськраді.

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Цього року її зможуть відвідати близько 6,5 тисяч кременчуцьких дітей пільгових категорій. Три дні поспіль 3 по 5 січня 2017 року,  по 3 заходи щодня, проводитимуться для них новорічні ранки.
Сьогодні  один із таких благодійних ранків відвідав міський голова Віталій Малецький.
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І дорослі, і діти  із захопленням дивилися на новорічні пригоди героїв казки «Новорічний шлях Джуманджі», які потрапляли  в  непередбачувані казкові ситуації. На шляху перемоги добра над злом героям «Новорічного шляху Джуманджі» доводилося вирішували доволі складні завдання. Вони щоразу потрапляли у різні місця і зустрічали різних казкових персонажів. У Країні привидів – добрих привидів, на Острові скарбів – піратів та амазонок з Країни амазонок, опинялися навіть Ніде та в Країні зеро.  Але з усіма нелегкими іспитами вони впоралися, знайшли нових друзів, які охоче допомагали їм повернутися додому, навчилися товаришувати, бути добрими,  та у веселій компанії  зустріли Новий.
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І артисти, і режисери казки надзвичайно постаралися, адже не тільки гра великих і маленьких акторів  та сюжет казки є неперевершеними, не менш вражають і яскраві декорації.
Після перегляду казки дітлахи із задоволенням разом із різними казковими героями та Дідом Морозом та Снігуронькою водили хороводи біля новорічної красуні ялинки. Від кременчуцької міської влади всі діти пільгових категорій  під час відвідування новорічних ранків отримують  також солодкі подарунки.
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