2017 01 03 16:17:43

У Кременчуці проводять новорічні ранки для дітей пільгових категорій

З 25 грудня у Кременчуці у Міському палаці культури проводяться новорічні ранки. Цього року артисти МПК підготували для маленьких кременчужан цікаву казку «Новорічний шлях Джуманджі», повідомляють у міськраді.

Цього року її зможуть відвідати близько 6,5 тисяч кременчуцьких дітей пільгових категорій. Три дні поспіль 3 по 5 січня 2017 року, по 3 заходи щодня, проводитимуться для них новорічні ранки.

Сьогодні один із таких благодійних ранків відвідав міський голова Віталій Малецький.

І дорослі, і діти із захопленням дивилися на новорічні пригоди героїв казки «Новорічний шлях Джуманджі», які потрапляли в непередбачувані казкові ситуації. На шляху перемоги добра над злом героям «Новорічного шляху Джуманджі» доводилося вирішували доволі складні завдання. Вони щоразу потрапляли у різні місця і зустрічали різних казкових персонажів. У Країні привидів – добрих привидів, на Острові скарбів – піратів та амазонок з Країни амазонок, опинялися навіть Ніде та в Країні зеро. Але з усіма нелегкими іспитами вони впоралися, знайшли нових друзів, які охоче допомагали їм повернутися додому, навчилися товаришувати, бути добрими, та у веселій компанії зустріли Новий.

І артисти, і режисери казки надзвичайно постаралися, адже не тільки гра великих і маленьких акторів та сюжет казки є неперевершеними, не менш вражають і яскраві декорації.