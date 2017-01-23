2017 01 23 16:42:10

У Кременчуці пройшов Відкритий чемпіонат Полтавської області з дзюдо (ФОТО)

Напередодні Дня Соборності у Кременчуці пройшов Відкритий чемпіонат Полтавської області з дзюдо, який став відбірковим перед Чемпіонатом України.

Чемпіонат пройшов під егідою обласного управління сім’ї, молоді та спорту та Координаційної ради ГО учасників АТО Полтавщини, яку представляла Всеукраїнська спілка ветеранів «Братерство батальйону «Фенікс».

Змагання, приурочені світлій пам’яті кременчужанина, полеглого бійця АТО Богдана Гавелі та пам’яті інших десятків героїв-кременчужан російсько-української війни, що поклали своє життя за Україну, її воля та цілісність і незалежність. 4 лютого 2015 року у бою під с. Широкіне поблизу Маріуполя загинув кременчужанин, сержант десантно-штурмової бригади батальйону «Фенікс» 79 окремої аеромобільної десантної бригади ЗСУ Богдан Васильович Гавеля.

У Кременчуцькій спеціалізованій школі-інтернат №21 зібралось близько 150 юних борців-дзюдоїстів хлопців та дівчат з Полтавської області (Полтава, Горішні Плавні, Кременчук, Лохвиця, Великі Сорочинці тощо) та м. Суми. Боротьба була запекла, але справедлива – перемогу отримали найсильніші і найтехнічніші.



Учасників змагань привітали члени оргкомітету чемпіонату області – голова ВСВ «Братерство батальйону «Фенікс», депутат обласної ради, доктор наук Петро Ворона, начальник управління сім’ї, молоді та спорту Полтавської ОДА Олександр Буцький та батько полеглого бійця-десантника Василь Гавеля.

Активно допомогли у організації змагань – управління сім’ї та молоді міста (Олександр Мазур, Юрій Шаповал) та дирекція школи-інтернату (Деньга Олександр).

Від Координаційної ради ГО учасників АТО Полтавщини П.Ворона та М.Власенко передали до шкільної бібліотеки книги про військові дії на сході України у тому числі про події у Донецькому аєропорту та в Іловайську.

Переможців змагань грамотами та медалями нагородили Василь Гавеля та учасники оргкомітету.

Побратими полеглого героя відвідали місце його поховання та поклали квіти на його могилу.



Учасники АТО Полтавщини від Координаційної ради висловлюють щиру подяку суддям, тренерам та всім кременчужанам, хто долучився до проведення цього спортивного заходу на честь світлої пам’яті полеглих побратимів.