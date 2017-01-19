2017 01 19 17:02:25

У Кременчуці презентували детальний план забудови мікрорайону «Озерний», де розподілять землю для учасників АТО

Сьогодні на засіданні робочої групи з питань визначення порядку забезпечення земельними ділянками учасників бойових дій, в тому числі учасників АТО фахівці державного підприємства “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “ДІПРОМІСТО” презентували детальний план забудови мікрорайону «Озерний». Про це повідомляє Кременчуцька міська рада



Планується, що вже в недалекому майбутньому земля в даному масиві може бути розподіленою між учасниками бойових дій. Повідомляється, що Генеральним планом Кременчука-2007 року земельна ділянка мікрорайону «Озерний» була передбачена під багатоповерхову забудову. Однак, зважаючи на актуальність питання щодо забезпечення учасників бойових дій земельними ділянками та решту об’єктивних причин, міська влада вирішила внести зміни до Генерального плану, відповідно до яких така категорія громадян мала б можливість отримати земельні ділянки в цьому районі.

На сьогодні загальна площа території «Озерного» становить 86,3 гектарів. Детальний план передбачає, що із них 7 га буде відведено на багатоповерхову забудову, 35 га – котеджну забудову з вулицями та проїздами, 12, 2 га –під меморіальний комплекс єврейських захоронень, 1 га – на блоковану забудову (таунхауз), 11 га – рекреаційну зону (озеленення та озеро), 5 га – на об’єкти обслуговування (школу, 2 дитячі садки, торговельний центр, тощо), 3,1 га – на магістральну дорогу, 0,5 га – на решту озеленення. Передбачається, що на території, відведеній під котеджну забудову, буде зведено 458 приватних садиб.

В цілому, ж у майбутньому житловому масиві проживатиме понад 5 тисяч жителів.

Заступник міського голови Дмитро Кравченко наголосив, що даний варіант детального плану є одним із найбільш оптимальним, оскільки у порівнянні з іншими, в ньому передбачена найбільша кількість земельних ділянок під індивідуальну забудову для учасників бойових дій. Він наголосив, що цей мікрорайон має як недоліки, так і переваги. Серед недоліків він назвав важкий рельєф, тому тільки перша черга інженерної підготовки території коштуватиме місту не менше 5 млн. гривень.

Більш предметно з детальним планом території мікрорайону «Озерний» можна ознайомитися на сайті Кременчуцької міської ради за посиланням: https://www.kremen.gov.ua/index.php/branches/content/index/id/3010 , а також в управлінні містобудування та архітектури.