2017 01 18 13:21:37

У Кременчуці працюють над створенням електронного реєстру зупинок громадського транспорту

У Кременчуці працюють над створенням електронного реєстру зупинок громадського транспорту, а також пропозиціями щодо їх майбутнього найменування. Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні відповідної робочої групи під головуванням секретаря міської ради Юрія Гриценка, повідомили у Кременчуцькій міській раді.

До роботи над реєстром залучаються інспектори з благоустрою Автозаводської та Крюківської адміністрацій. Зокрема, всю затребувану інформацію про зупинки громадського транспорту, що розміщені на транспортних маршрутах міста, фахівці наноситимуть на електронну карту Кременчука, створену КП «Міськоформленням».