У Кременчуці працюють над створенням електронного реєстру зупинок громадського транспорту
У Кременчуці працюють над створенням електронного реєстру зупинок громадського транспорту, а також пропозиціями щодо їх майбутнього найменування. Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні відповідної робочої групи під головуванням секретаря міської ради Юрія Гриценка, повідомили у Кременчуцькій міській раді.
До роботи над реєстром залучаються інспектори з благоустрою Автозаводської та Крюківської адміністрацій. Зокрема, всю затребувану інформацію про зупинки громадського транспорту, що розміщені на транспортних маршрутах міста, фахівці наноситимуть на електронну карту Кременчука, створену КП «Міськоформленням».
Щодо голосування за майбутні назви зупинок, то традиційно воно проходитиме на сайті Кременчуцької міської ради. Для цього обрано спрощений варіант без посилання на банкінг та інші системи захисту, реєстрація учасника голосування проходитиме через електронну пошту. Кожному бажаючому буде надана можливість проголосувати за один із запропонованих варіантів по кожній зупинці громадського транспорту. Про старт Інтернет голосування буде повідомлено додатково.
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