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Полтавщина, Суспільство



2017 01 10 10:01:23

 У Кременчуці пожежники врятували двох безпритульних

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Ілюстративне фото

9 січня о 21:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховій нежитловій будівлі на проспекті Лесі Українки міста Кременчук. Про це повідомили патрульні поліцейські, які побачили дим з вікон споруди.Повідомляє ГУ ДСНС в Полтавській області.

Близько 22-ї години рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Під час гасіння із задимленого приміщення пожежні винесли двох громадян без постійного місця проживання. Вогнем знищено сміття на площі 2 кв.м., закопчено стелю площею 5 кв. м. 

За попередньою інформацією причина пожежі — необережне поводження з вогнем.

 

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