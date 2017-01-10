2017 01 10 10:01:23

У Кременчуці пожежники врятували двох безпритульних

9 січня о 21:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховій нежитловій будівлі на проспекті Лесі Українки міста Кременчук. Про це повідомили патрульні поліцейські, які побачили дим з вікон споруди.Повідомляє ГУ ДСНС в Полтавській області.

Близько 22-ї години рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу.

Під час гасіння із задимленого приміщення пожежні винесли двох громадян без постійного місця проживання. Вогнем знищено сміття на площі 2 кв.м., закопчено стелю площею 5 кв. м.

За попередньою інформацією причина пожежі — необережне поводження з вогнем.

