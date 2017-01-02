У Кременчуці пожежа в багатоповерхівці: двоє людей загинули
Повідомлення про пожежу у п’ятиповерхівці надійшло на лінію «102» близько 8-ї години ранку 2-го січня. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Рятувальні служби евакуювали мешканців під’їзду п’ятиповерхівки. У квартирі на четвертому поверсі під час гасіння пожежі виявлено тіло 92-річної жінки. За попередніми даними, пенсіонерка покінчила життя самогубством через повішення.
Поверхом вище у власній квартирі без ознак життя виявлено тіло 32-річного чоловіка. Попередня причини смерті – отруєння чадним газом унаслідок пожежі.
На місці події працюють слідчі, обставини та причини пожежі з’ясовуються.
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