У Кременчуці поліція та громадські активісти спільно протидіятимуть наркозлочинності
У Кременчуці керівник поліції підписав меморандум про співпрацю у сфері протидії накозлочинності з ГО “Пульс Кременчука”. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Сьогодні під час прес-конференції свої підписи під меморандумом про співпрацю у сфері протидії накозлочинності в Кременчуці і Горішніх Плавнях поставили начальник Кременчуцького відділу поліції Олександр Коцар та керівник громадської організації Віталій Мякинін.
Відповідно до меморандуму у планах сторін: просвітницька діяльність, проведення відповідних рейдів, а також продовження діяльності з очищення міських вулиць та громадських місць від використаних шприців.
Окрім того, на даний час громадська організація працює над створенням соціального фільму «про життя без вживання наркотиків».
Телефон довіри, на який можна повідомити про наркоторгівців та місця реалізації наркотичних засобів: +38067 230 85 28.
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