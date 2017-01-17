2017 01 17 09:58:26

У Кременчуці, погрожуючи ножем, молодик украв у дівчинки телефон

16 січня до кременчуцької поліції надійшло повідомлення з колцентру «102» про те, що близько 21.00 години по провулку Гвардійському невідомий з погрозою застосування предмета схожого на ніж та погрозами застосування насильства заволодів у 13-річної дівчини мобільним телефоном «Lenovo». Про це повідомляє Кременчуцький відділ поліції ГУНП в Полтавській області.

Про подію повідомила 32-річна мати потерпілої неповнолітьної. Протягом години, по орієнтуванню свого кривдника, що надала потерпіла, біля місцевого ломбарду нарядами патрульної поліції затримано винуватця скоєного. Ним виявився 19-річний мешканець сусідньої області.