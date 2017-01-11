2017 01 11 13:08:34

У Кременчуці підтримують міські громадські об’єднання учасників АТО, ВПО та волонтерів

У бюджеті Кременчука на 2017 рік передбачені кошти для фінансової підтримки міських громадських об’єднань учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб та міських волонтерських об’єднань.

Рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 30 грудня 2016 року № 1308 «Про затвердження Порядку надання та використання коштів, передбачених у міському бюджеті на фінансову підтримку міських громадських об’єднань учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб та міських волонтерських об’єднань» визначено цілі, на які виділятимуться ці кошти.

Кошти міського бюджету надаватимуться громадським об’єднанням для:

– здійснення статутної діяльності громадського об’єднання, передбаченої її статутом (положенням);

– здійснення заходів з реалізації завдань, визначених статутом (положенням) громадського об’єднання, проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, конгресів, симпозіумів, зборів, форумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок, концертів, вечорів відпочинку, засідань за круглим столом (крім оплати фуршетів та банкетів) за умови участі у них переважної більшості членів громадського об’єднання;

– здійснення заходів з увічнення пам’яті захисників України, Дня визволення міста Кременчука, відзначення Дня захисника України, Дня пам’яті та примирення, інших державних свят, патріотичного виховання молоді.

Громадські об’єднання учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб та міських волонтерських об’єднань зможуть використовувати бюджетні кошти також на оплату оренди приміщень, обладнання та інвентарю; комунальних послуг у межах середніх норм споживання; послуг з поштового зв’язку та електрозв’язку; послуг з поточного ремонту інвентарю, обладнання та приміщень; послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку та WEB-сторінки громадської організації, забезпечення доступу до електронної пошти та Інтернету, а також нотаріальних послуг з оформлення установчих документів громадської організації, що надаються державними нотаріальними конторами; канцелярських виробів і витратних матеріалів; періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту та реабілітації учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб, діяльності громадських організацій та бухгалтерського обліку.