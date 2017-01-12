У Кременчуці пенсії виплачують вчасно та в повному обсязі
Перший заступник міського голови Володимир Пелипенко провів робочу зустріч із головою управління Пенсійного фонду України в Полтавській області Романом Ареп`євим, під час якої обговорили питання щодо пенсійного забезпечення громадян України, в тому числі кременчужан.
Володимир Пелипенко наголосив, що на виконання доручення Президента України органи місцевого самоврядування мають приділяти особливу увагу в роботі з незахищеними верствами населення, до яких відносяться й громадяни пенсійного віку. Чи існують проблеми з виплатою пенсій, який їх середній розмір, коли будуть проводити перерахунки пенсій на зустрічі проінформував Роман Ареп`єв.
Він наголосив, що у Кременчуці зареєстровано 62 тис. пенсіонерів, на виплату пенсій яким минулого року пішло понад 2 млрд грн. Середній розмір пенсій в місті становить 1983 грн, цей показник є другим на Полтавщині. Щомісяця на фінансування пенсій кременчужанам пенсійного віку спрямовується 190 млн грн. Керівник управління Пенсійного фонду України в Полтавській області наголосив, що поточного року відповідно до Закону України «Про державний бюджет» мінімальний прожитковий мінімум збільшуватиметься двічі. У зв’язку з цим двічі буде проведено перерахунок пенсій, зокрема, з 1 травня, коли прожитковий мінімум становитиме 1312 грн та 1 грудня – 1373 грн.
Володимир Пелипенко наголосив, що в рамках своїх повноважень органи місцевого самоврядування та управління Пенсійного фонду України в Полтавській області і надалі робитимуть все, щоб пенсіонери Кременчука вчасно та в повному обсязі отримували пенсії.
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