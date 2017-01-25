2017 01 25 16:55:17

У Кременчуці патрульні знайшли хлопчика, який втік з лікарні, бо скучив за мамою

25 січня, близько 15-ї години, на службу 102 надійшов виклик з Кременчуцької дитячої лікарні, про те, що втік пацієнт – хлопчик 2006 року народження. Також там повідомили, що дитина пішла без верхнього одягу.

Як повідомляє Управління поліції Кременчука, прикмети хлопчика передали в орієнтування усім екіпажам. Дитину патрульні виявили у під’їзді будинку, де вона мешкає.

Хлопчик розповів, що на тролейбусі поїхав додому, бо скучив за мамою. Малолітнього передали матері.