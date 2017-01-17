2017 01 17 11:19:13

У Кременчуці пограбували квартиру на 80 тисяч гривень

Дільничні офіцери поліції Кременчука встановили особу, причетну до крадіжки коштів і ювелірних виробів з квартири 28-річного кременчужанина. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



Під час перевірки правоохоронців з’ясували, що до злочину причетний знайомий потерпілого, який декілька разів у останнього гостював. 28-річного злодія затримано. Дільничними офіцерам поліції Кременчука у чоловіка вилучено кошти та частину ювелірних виробів, що належать потерпілому.

Як повідомив керівник кременчуцького відділу поліції Олександр Коцар, частину ювелірних виробів 28-річний підозрюваний здав до ломбарду. Протягом двох діб чоловік витратив понад 25 тисяч гривень у розважальних закладах міста.

На даний поліція перевіряє затриманого на причетність до аналогічних злочинів на території Кременчука.

За фактом крадіжки триває досудове розслідування.