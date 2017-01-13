2017 01 13 09:59:08

У Кременчуці молодик пограбував 9-ти річного хлопчика

10-го січня за допомогою до Кременчуцького відділу поліції звернулась 32-річна кременчужанка. Жінка повідомила, що її 9-ти річного сина пограбували у під’їзді будинку. Невідомий чоловік, шляхом ривка, заволодів планшетом. Про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області.



Протягом доби оперативникам Кременчуцького відділу поліції вдалось затримати винуватця скоєного. Ним виявився 30-річний місцевий житель, який у жовтні місяці минулого року вийшов з місць позбавлення волі.

«Затриманий деякий час переслідував неповнолітнього та зайшов з ним до під’їзду. У ліфті заволодів планшетом та зник з місця пригоди. Речові докази вилучені. Зараз ми перевіряємо фігуранта на скоєння ряду інших крадіжок у місті», – повідомив Олександр Коцар, начальник Кременчуцького відділу поліції.

За скоєне чоловікові загрожує до 4-ох років позбавлення волі.