У Кременчуці молодик пограбував 9-ти річного хлопчика
10-го січня за допомогою до Кременчуцького відділу поліції звернулась 32-річна кременчужанка. Жінка повідомила, що її 9-ти річного сина пограбували у під’їзді будинку. Невідомий чоловік, шляхом ривка, заволодів планшетом. Про це повідомляє ГУ НП у Полтавській області.
Протягом доби оперативникам Кременчуцького відділу поліції вдалось затримати винуватця скоєного. Ним виявився 30-річний місцевий житель, який у жовтні місяці минулого року вийшов з місць позбавлення волі.
«Затриманий деякий час переслідував неповнолітнього та зайшов з ним до під’їзду. У ліфті заволодів планшетом та зник з місця пригоди. Речові докази вилучені. Зараз ми перевіряємо фігуранта на скоєння ряду інших крадіжок у місті», – повідомив Олександр Коцар, начальник Кременчуцького відділу поліції.
За скоєне чоловікові загрожує до 4-ох років позбавлення волі.
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