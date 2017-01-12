У Кременчуці комунальники продовжують очищати дахи від бурульок
На ліквідацію бурульок, які з’явилися на дахах будинків внаслідок коливання температур зовнішнього повітря, спрямовані сили комунальних служб. Сьогодні КП «Благоустрій Кременчука» проводить такі роботи в нагірній частині міста. Комунальники зазначають, що збивати бурульки їм заважають перехожі, які не звертають увагу ані на дахи будинків, ані на огорожу місць, де проводяться роботи з їх ліквідації. Тож ще раз наголошуємо на небезпеці бурульок для життя та здоров’я людини.
Якщо ви побачили великі льодові бурульки, які звисають з дахів будинків, телефонуйте в службу допомоги мера кременчужанам (1563). Цей короткий номер можна набирати не лише зі стаціонарних телефонів, а й з мобільних, якщо ви є абонентами зв’язку «Київстар» і «Лайфселл». Вихідні дзвінки для вас будуть абсолютно безкоштовними.
Станом на тепер до служби допомоги мера кременчужанам (1563) надійшло 8 звернень на наявність великих льодових бурульок, повідомляють у міськраді.
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