2017 01 11 12:05:15

У Кременчуці комунальники очищають дахи будинків від бурульок (ВІДЕО)

Станом на сьогоднішній день до служби допомоги мера кременчужанам (1563) надійшло 8 звернень від жителів Кременчука стосовно того, що на багатоповерхівках з’явилися великі льодові бурульки. Про це повідомив керівник служби Юрій Войтенко. Він зауважив, що за дорученням першого заступника міського голови Володимира Пелипенка на ліквідацію бурульок були спрямовані сили КП «Благоустрій Кременчука».