2017 01 19 12:38:55

У Кременчуці двоє чоловіків пограбували пенсіонера

Зловмисники відібрали у кременчужанина мобільний телефон, готівку та банківські картки. Із застосуванням сили випитали паролі карток та залякали, аби той не звертався до поліції. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



Подія сталася ще близько 5-ї ранку 14-го січня, а до поліції потерпілий наважився звернутися лише 18-го січня.

55-річний чоловік розповів, що того ранку по проспекту Лесі Українки двоє невідомих із застосуванням сили заволоділи його мобільним телефоном, грошима у сумі 90 гривень та банківськими картками. Під тиском чоловік сказав паролі, а зловмисники в подальшому зняли з карток 5000 гривень.

«Вийти на слід зловмисників поліцейським вдалося завдяки камерам зовнішнього відеоспостереження. Ними виявилися двоє місцевих мешканців віком 33 та 40 років, обидва вже раніше судимі за скоєння майнових злочинів. Чоловіки залякали пенсіонера, аби той не звертався за допомогою до поліції. Після того, як зняли гроші з банківських карток – знищили їх», – повідомив начальник Кременчуцького відділу поліції Олександр Коцар.

Працівники поліції вилучили речові докази та направили на експертизу.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.