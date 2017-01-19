У Кременчуці двоє чоловіків пограбували пенсіонера
Зловмисники відібрали у кременчужанина мобільний телефон, готівку та банківські картки. Із застосуванням сили випитали паролі карток та залякали, аби той не звертався до поліції. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
Подія сталася ще близько 5-ї ранку 14-го січня, а до поліції потерпілий наважився звернутися лише 18-го січня.
55-річний чоловік розповів, що того ранку по проспекту Лесі Українки двоє невідомих із застосуванням сили заволоділи його мобільним телефоном, грошима у сумі 90 гривень та банківськими картками. Під тиском чоловік сказав паролі, а зловмисники в подальшому зняли з карток 5000 гривень.
«Вийти на слід зловмисників поліцейським вдалося завдяки камерам зовнішнього відеоспостереження. Ними виявилися двоє місцевих мешканців віком 33 та 40 років, обидва вже раніше судимі за скоєння майнових злочинів. Чоловіки залякали пенсіонера, аби той не звертався за допомогою до поліції. Після того, як зняли гроші з банківських карток – знищили їх», – повідомив начальник Кременчуцького відділу поліції Олександр Коцар.
Працівники поліції вилучили речові докази та направили на експертизу.
За фактом події розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+