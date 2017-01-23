У Кременчуці додатково встановлять світлодіодні пішохідні знаки

10 нових світлодіодних комплектів дорожніх знаків найближчим часом встановлять на пішохідних переходах, розміщених на жвавих ділянках автомагістралей Кременчука. Про це на щотижневій апаратній нараді повідомив керівник управління житлово-комунального господарства міста Іван Москалик. Виконуватиме роботу з встановлення таких знаків КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління». Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.