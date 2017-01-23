У Кременчуці додатково встановлять світлодіодні пішохідні знаки
10 нових світлодіодних комплектів дорожніх знаків найближчим часом встановлять на пішохідних переходах, розміщених на жвавих ділянках автомагістралей Кременчука. Про це на щотижневій апаратній нараді повідомив керівник управління житлово-комунального господарства міста Іван Москалик. Виконуватиме роботу з встановлення таких знаків КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління». Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Нагадаємо, що світлодіодні знаки «Пішохідний перехід» встановлюють із метою зменшення ризиків виникнення дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів.
Редакція вітає вільний потік інформації. Наші матеріали розміщуються під ліцензією Creative Commons Attribution NoDerivatives. Дозволяється передруковувати наші статті безкоштовно – в онлайн чи паперових виданнях.
Адреса: 36014, Україна, м. Полтава, вул. Соборності, 45, E-mail:np.pl.ua@gmail.com, тел./факс 0532 60 31 40.
Редакція ОКІА "Новини Полтавщини" не завжди поділяє думку авторів блогів, та не несе відповідальності за розміщенні матеріалаи в рубриці "Блоги". Матеріали із позначкою "Р" друкуються на правах реклами.
Полтавська обласна рада є засновником Обласного комунального інформаційного агентства «Новини Полтавщини»
Google+