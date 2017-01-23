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Комуналка, Полтавщина, Суспільство



2017 01 23 14:51:33

У Кременчуці додатково встановлять світлодіодні пішохідні знаки

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10 нових світлодіодних комплектів дорожніх знаків найближчим часом встановлять на пішохідних переходах, розміщених на жвавих ділянках автомагістралей Кременчука. Про це на щотижневій апаратній нараді повідомив керівник управління житлово-комунального господарства міста Іван Москалик. Виконуватиме роботу з встановлення таких знаків КП «Шляхове ремонтно-будівельне управління». Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Нагадаємо, що світлодіодні знаки «Пішохідний перехід» встановлюють із метою зменшення ризиків виникнення дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів.

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