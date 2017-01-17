2017 01 17 13:59:27

У Кременчуці для порятунку рибного фонду застосовують метод штучної аерації (ВІДЕО)

У парку “Міський сад” для порятунку рибного фонду озера застосовують метод штучної аерації, повідомили у Кременчуцькій міській раді.