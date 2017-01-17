У Кременчуці для порятунку рибного фонду застосовують метод штучної аерації (ВІДЕО)
У парку “Міський сад” для порятунку рибного фонду озера застосовують метод штучної аерації, повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Виконують ці роботи спеціальним багатофункціональним апаратом, придбаним за кошти міського бюджету, розповів директор парку «Міський сад» Віталій Дедюрін. За його словами, взимку цей апарат використовують як прилад для проведення штучного насичення киснем води під льодовою кригою, в інші пори роки – пилосос для прибирання паркової території. Потужність даного приладу дуже велика, складає 10 тисяч літрів на хвилину. Її достатньо, аби швидко та оперативно запустити під лід кисень у обсязі, необхідному для життєдіяльності риби.
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