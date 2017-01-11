2017 01 11 09:40:34

У Кременчуці діють 9 пунктів обігріву

Учора в пунктах обігріву рятувальники ГУ ДСНС надали допомогу 13 особам, Автозаводським територіальним центром було видано 22 порції громадянам, які потребують особливої уваги та підтримки.