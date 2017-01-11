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Полтавщина, Суспільство



2017 01 11 09:40:34

У Кременчуці діють 9 пунктів обігріву

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Учора в пунктах обігріву рятувальники ГУ ДСНС надали допомогу 13 особам, Автозаводським територіальним центром було видано 22 порції громадянам, які потребують особливої уваги та підтримки.

Нагадаємо, що з 15 грудня  пункти обігріву діють на вулиці Леонова (поблизу залізничного вокзалу), на території пожежних частин за адресами, Набережна Лейтенанта Дніпрова та вул. Олексія Древаля, 35, проспект Свободи, 12; у лікарнях 1,2 і 3, а також в територіальних центрах соціального обслуговування Автозаводського (проспект Свободи, 130)  та Крюківського (Івана Приходька, 90) районів.  

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