2017 01 04 14:05:22

У єдиній ОТГ на Гадяччині відбулася перша сесія (ФОТО)

У першій об’єднаній територіальній громаді району днями відбулася перша сесія сьомого скликання Сергіївської сільської ради. На початку роботи засідання із благословенням та щирими побажаннями на плідну роботу звернувся настоятель Свято-­Покровської церкви с.П.­-Роменська Олег Мостовий. Також отримував вітання від колег новообраний голова Сергіївської територіальної громади Ігор Лідовий, пише “Гадяцький вісник”.

У ході роботи сесії були представлені депутати та ухвалені перші важливі рішення. Серед них – підсумки виборів депутатів сільської ради, сільського голови та їхню реєстрацію, затвердження регламенту роботи ради, положення про старост, їхні обов’язки, припинення роботи Розбишівської, Качанівської сільських рад, про визначення постійної комісії за здійсненням контролю та дотримання вимоги ч.1 ст. 59.1 «Конфлікт інтересів» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Обговорили передачу медичної субвенції на 2017 рік, та про згоду на прийняття частини власності комунальних підприємств Гадяцької районної ради та Петрівсько­-Роменської сільської ради тощо.

Голова об’єднаної територіальної громади Ігор Лідовий у своєму виступі наголосив, що серед завдань у роботі новообраної ради та її виконкому, як пріоритетні, вбачає посилення відповідальності кожного члена територіальної громади за розвиток та облаштування населених пунктів, які об’єдналися, покладаючи великі надії на децентралізацію, зокрема, на збільшення фінансових можливостей та розширення повноважень органів влади на місцях. Очільник презентував депутатам низку проектів, спрямованих на поліпшення якості життя людей, які можна буде реалізувати у 2017 році, а також розповів про своє бачення оптимізації в роботі управлінських служб в об’єднаній громаді.

Голова Сергіївської ОТГ Ігор Лідовий:

«Сьогодні у нас установча сесія, адже саме сьогодні ми народжуємось, створилася нова територіальна громада. Комісією будуть видані депутатські посвідчення, визначимо уповноваження. Буде створена структура органів влади, склад виконавчого комітету, оберемо заступників, секретаря, тобто вирішимо ті заплановані питання, які потрібні для створення нашої громади. Далі будемо чекати результатів від Вер­ховної ради, а саме прийняття державного бюджету, і вже тоді будемо планувати економічний розвиток Сергіївської громади на 2017 рік. На даний час обрані депутати, громадські діячі, соціальні установи активно подають свої пропозиції, на які ми обов’язково будемо звертати увагу. Тому, планів багато, а часу, як завжди мало. Будемо сподіватися, що ми – перша об’єднана територіальна громада у нашому районі, разом впораємося. Адже є велике бажання – змінюватися, і ми готові до цих змін. Хочемо жити краще, тому будемо плідно працювати над цим. У планах — очистити річку Хорол, збільшити робочі місця, щоб молодь залишалася у селі при роботі та гідній заробітній платі.

Тому, користуючись нагодою, хочу привітати всіх із новорічними святами. Побажати успіху і віри у нашій спільній праці».

Директор Розбишівської ЗОШ, депутат від Розбишівської громади Валентина Дузь:

«Чи нам легко вдалося об’єднання – на це запитання однозначно відповісти не можу. Щоб відбулося об’єднання, ми провели величезну роботу, а саме роз’яснення, адже більшість не розуміли для чого це потрібно, що вийде, що може дати це об’єднання. Після декількох засідань люди потроху почали змінювати свою думку. А вже на останньому зібранні було зрозуміло, що більшість налаштовані позитивно».

Директор Сергіївської ЗОШ, депутат від Сергіївської громади Віктор Горб:

«Проводилася велика робота як депутатів, так і сільських голів. Збиралися, обговорювали та вирішували всі разом. Та зрозуміли, що зміни потрібні, для кращого життя у селі, це й освітлення вулиць, і гарні дороги, і для дітей комфортні умови, як садочку, так і школи. Із свого боку, як обраний депутат буду підтримувати сільського голову та прислухатися до громади».

Депутат Качанівської громади Сергій Шапошник:

«Із початку наша Качанівська громада була, як то кажуть, на перехресті, адже більшість нас зв’язує із Розбишівкою. Але потім проводилися громадські слухання, де зрозуміли що Сергіївка буде центром нашої територіальної громади. Але ж ви розумієте, що обіцяти можна багато, а от виконати…Тому поживемо – побачимо, все покаже час».