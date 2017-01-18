2017 01 18 09:47:38

У ГУ ДФС у Полтавщини підбили підсумки роботи за минулий рік

На нараді, під головуванням Голови ДФС України Романа Насірова були присутні в.о. заступника голови ДФСУ Мирослав Продан, керівники структурних підрозділів та спеціалізованих департаментів ДФС, начальник Офісу великих платників податків ДФС Євген Бамбізов. В режимі відеоселекторног о зв’язку в залах територіальних ДФС в нараді брали участь керівники Головних управлінь ДФС в областях та начальники структурних підрозділів.

Серед доповідей та питань обговорення на нараді були: підбиття підсумків роботи Головних управлінь ДФС за січень-грудень 2016 року, підсумки роботи митниць ДФС за січень-грудень 2016 року та ряд інших питань. Як повідомив в.о. начальника ГУ ДФС у Полтавській області Сергій Садовий за підсумками роботи 2016 року до бюджетів усіх рівнів по ГУ ДФС у Полтавській області мобілізовано платежів, що контролюються Головним управлінням майже 25,3 млрд.гривень.

По закінченні всеукраїнської частини наради Сергій Садовий представив керівникам галузевих підрозділів Головного управління ДФС в області в.о. заступника начальника ГУ ДФС Полтавщини Віталія Чорнобривця. На завершення засідання в.о. начальника ГУ ДФС в області наголосив на налагодженні більш тісного діалогу з бізнесом та забезпеченні стабільних надходжень до державного та місцевих бюджетів впродовж року.