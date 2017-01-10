У Гребінці затримали чоловіка, який обікрав магазин
Чоловік з полиці магазину викрав касети до станків для гоління вартістю близько 700 гривень. Його дії слідчі кваліфікують за статтею 185 Кримінального кодексу України.
З інформацією про крадіжку до Гребінківського відділу поліції звернулася 32-річна власниця одного із місцевих магазинів.
Правоохоронцями по «гарячих слідах» було встановлено чоловіка. Ним виявився раніше судимий 30-річний житель міста. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
За даним фактом слідчим відділом Гребінківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Покарання за вчинення кримінального правопорушення передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.
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