2017 01 10 14:57:52

У Гребінці затримали чоловіка, який обікрав магазин

Чоловік з полиці магазину викрав касети до станків для гоління вартістю близько 700 гривень. Його дії слідчі кваліфікують за статтею 185 Кримінального кодексу України.

З інформацією про крадіжку до Гребінківського відділу поліції звернулася 32-річна власниця одного із місцевих магазинів.

Правоохоронцями по «гарячих слідах» було встановлено чоловіка. Ним виявився раніше судимий 30-річний житель міста. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

За даним фактом слідчим відділом Гребінківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Покарання за вчинення кримінального правопорушення передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.