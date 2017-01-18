У Гребінці горів будинок, є загиблі

18 січня о 03:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Ватутіна міста Гребінка у приватному житловому будинку виникла пожежа. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат рятувальниками було виявлено 46-річного чоловіка без ознак життя. Тіло направили до БСМЕ міста Лубни. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Полтавській області.
Внаслідок пожежі, знищено шиферну покрівлю на площі 30 кв.м, 4 вікна, двері, домашні речі, пошкоджено облицювання стін та стелі на площі 46 кв.м, 2 вікна, меблі та домашнє майно. Врятовано від повного знищення вогнем житловий будинок. Орієнтовною причиною займання стало коротке замикання електромережі.
У зв’язку з цим, ГУ ДСНС України у Полтавській області звертається до населення більш відповідально ставитися до виконання вимог правил пожежної безпеки. Нехтування простими засторогами призводить до сумних наслідків. Вогонь не прощає недбалості, а тим більше халатності. Пам’ятайте: попередити пожежу простіше, аніж приборкати та рахувати збитки.
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