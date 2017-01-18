2017 01 18 11:27:24

У Гребінці чоловік викрав гроші з каси магазину

До Гребінківського відділу поліції надійшло повідомлення від 37 – річної продавчині одного з місцевих магазинів. Жінка пояснила, що невідомий чоловік викрав гроші з касового апарату в крамниці. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



Правоохоронці встановили особу зловмисника. Останній у горілчаному відділенні скориставшись відсутністю за прилавком продавця здійснив протиправне злодіяння. Ним виявився раніше судимий 29 – річний місцевий мешканець м. Гребінка.

Триває досудове розслідування у рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.