2017 01 19 11:41:06

У Хоролі з’явився ринг, який відповідає світовим стандартам

У спортивному залі Хорольської гімназії на новому сучасному ринзі, який відповідає світовим стандартам, відбулося перше тренування спортсменів, вихованців Олександра Савіна. Про це повідомили у Хорольській районній раді.

Придбаний ринг відповідає стандартам згідно яких можна проводити змагання чемпіонату Європи та світу. Наявність рингу відповідних стандартів, дасть змогу спортсменам більш якісно проводити підготовку до змагань, але саме головне, що було метою його придбання це проведення змагань високого рівня на території Хорольського району.

Під час зустрічі, ініційованої головою районної ради, її заступник Роман Гловацький, тренер-викладач Олександр Кузимич Савін, юні спортсмени та їх батьки обговорили перспективи розвитку спорту на території Хорольського району, графік проведення змагань та проблемні питання організації тренувального процесу і змагань.

Внаслідок проведеної роботи депутатським корпусом із районного бюджету були виділені кошти, за які придбали ринг.