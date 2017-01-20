2017 01 20 16:50:58

У Хоролі відбулися урочистості до Дня Соборності України

Сьогодні у Хорольскому районному будинку культури відбувся тематичний захід до Дня Соборності України та Дня пам’яті Героїв Крут.

У заході прийняли участь голова Хорольської районної ради Віра Мартюк та голова районної державної адміністрації Лариса Звірко, депутат обласної ради Фахраддін Мухтаров, Хорольський міський голова Сергій Волошин, працівники установ та організацій району, а також мешканці Хорольського району.

У своїх виступах керівники району та міста привітали присутніх із цим значним для України та українців днем.

Згадали героїв які полягли за незалежну, соборну Україну та героїв які стали на її захист в 2014 році і які сьогодні здійснюють свій ратний подвиг ради миру на нашій землі.

Виступаючі закликали громаду до єднання за для досягнення мети – розбудови України згідно європейських, демократичних стандартів розвитку суспільства та побажали усім мирного неба та гідного життя.

Перед присутніми із концертною програмою виступили творчі колективи району та молоді виконавці.

Нагадаємо, що День Соборності України це свято, яке відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві.

Йому передувало підписання (22 січня 1918 р.) Четвертого універсалу Центральної Ради, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. Західно-Українську Народну Республіку було проголошено в листопаді 1918 року.

Процес об’єднання України завершився 22 січня 1919 року.

Але сьогодні, після четверті століття Незалежності, проблема соборності України є, на жаль, надзвичайно актуальною, бо відбуваються бойові дії на Сході нашої держави, анексовано Крим, гинуть люди.

Не дивлячись на культурні та ментальні відмінності між українцями Сходу й Заходу які існували завжди, наші співвітчизники прагли єдності і Акт возз’єднання УНР та ЗУНР – історичний факт, який показав безсилля будь-яких спроб роз’єднати український народ, протиставити українців один одному.

Є надія, що вікова мудрість та наполегливість нашого народу об’єднає українців та відновить цілісність нашої Батьківщини.