У Горішніх Плавнях завершили будівництво мереж зовнішнього освітлення із застосуванням LED-світильників
Міський голова Дмитро Биков підвів підсумки реалізації проекту з будівництва в мікрорайоні Піддубне мереж зовнішнього освітлення із застосуванням LED-світильників.
Він поінформував, що за результатами реалізації проекту в мікрорайоні Піддубне освітлено вулиці Дніпровську, Короленка, Хвойну, Соснову, пров. Панаса Мирного, Степовий. Встановлено 80 нових оцинкованих опор та 105 сучасних енергозберігаючих світильників. Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді.
Загальна протяжність облаштованої мережі зовнішнього освітлення становить більше 3 км. Вартість капіталовкладень з міського бюджету складає близько 1,4 млн грн.
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