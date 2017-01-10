2017 01 10 13:53:41

У Горішніх Плавнях завершили будівництво мереж зовнішнього освітлення із застосуванням LED-світильників

Міський голова Дмитро Биков підвів підсумки реалізації проекту з будівництва в мікрорайоні Піддубне мереж зовнішнього освітлення із застосуванням LED-світильників.

Він поінформував, що за результатами реалізації проекту в мікрорайоні Піддубне освітлено вулиці Дніпровську, Короленка, Хвойну, Соснову, пров. Панаса Мирного, Степовий. Встановлено 80 нових оцинкованих опор та 105 сучасних енергозберігаючих світильників. Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді.

Загальна протяжність облаштованої мережі зовнішнього освітлення становить більше 3 км. Вартість капіталовкладень з міського бюджету складає близько 1,4 млн грн.