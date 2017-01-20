У Горішніх Плавнях затримали підозрюваного у грабежі
До 2-го відділення Кременчуцького відділу поліції звернувся 57-річний мешканець села Дмитрівка. Чоловік повідомив, що односелець силою заволодів його мобільним телефоном.
Як повідомив керівник Кременчуцького відділу поліції Олександр Коцар, подія сталася за місцем мешкання потерпілого. 36-річнй зловмисник попросив у нього гроші в борг для придбання алкоголю, а коли господар відмовив – забрав кошти силою. У результаті нападу потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травм і струс головного мозку, повідомляють у ГУ НП у Полтавській області.
У будинку затриманого поліцейські вилучили більше 20 рослин сухої коноплі. Речові докази направлено на експертне дослідження .
На даний час відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу (грабіж) та статтею 309 Кримінального кодексу (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).
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