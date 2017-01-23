2017 01 23 12:35:05

У Горішніх Плавнях відбулися урочистості до Дня Соборності України (ФОТО)

З нагоди Дня Соборності України у великій залі міського Палацу культури і творчості відбувся святковий концерт. Про це повідомили у Горішньоплавнівській міській раді.

Участь взяли камерний оркестр «Концертіно» Кіровоградської обласної філармонії, дипломант фестивалів камерної музики «Амадеус», лауреат Всеукраїнського конкурсу «Палац прем’єр», лауреат Всеукраїнського фестивалю камерної та симфонічної музики «Травневі музичні зустрічі» – художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Наталія Хілобокова.