2017 01 25 13:56:30

У Горішніх Плавнях відбулась сесія міської ради

24 січня відбулося перше пленарне засідання Горішньоплавнівської міської ради в 2017 році. Вів засідання дев’ятнадцятої сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання міський голова Дмитро Биков.

Як повідомили у міській раді, роботу розпочали з розгляду фінансових питань. Внесли зміни до показників міського бюджету на 2017 рік. Розподілили вільний залишок загального фонду (12 млн грн) по головних розпорядниках коштів. Кошти виділили відділу освіти на завершення капітального ремонту фойє плавального басейну, прибудову окремого входу будівлі по вул. Миру, 29; управлінню охорони здоров’я – на підтримку незахищених верств населення; управлінню соціального захисту населення – на компенсацію частини витрат на перевезення громадян пільгової категорії; департаменту житлово-комунального господарства – на благоустрій міста, капітальні ремонти, внески до статутного капіталу.

Залишки коштів спеціального фонду розподілили між департаментом житлово-комунального господарства та управлінням по інвестиціях та будівництву на реалізацію проектів з капітального будівництва.

Депутати міськради затвердили Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Горішні Плавні на 2017 рік, внесли ряд необхідних змін до міських програм.

Розглянули та підтримали проект рішення про надання згоди на підписання Меморандуму про співробітництво між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України і Горішньоплавнівською міською радою Полтавської області, що дасть можливість виконавчим органам продовжити плідну співпрацю на користь громаді з міжнародними донорськими організаціями у сфері використання відновлювальних джерел енергії й альтернативних видів палива.

Затвердили низку комплексних програм розвитку. Також опрацювали Положення «Про стимулювання талановитих і обдарованих дітей, міських творчих колективів та їх керівників (викладачів), що є переможцями в галузі культури», Положення «Про стимулювання спортсменів, спортсменів-інвалідів –переможців та призерів чемпіонатів України, Європи, світу, Олімпійських ігор та їх тренерів-викладачів» на 2017 рік.

Депутати міської ради погодили проекти рішень про виділення земельних ділянок під індивідуальну забудову ще трьом учасникам бойових дій АТО.