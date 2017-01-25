2017 01 25 13:10:38

У Горішніх Плавнях поліція знайшла дівчину, яка 3 дні не виходила на зв’язок

Три доби знадобилося працівникам відділення поліції № 2 Кременчуцького відділу поліції, аби розшукати неповнолітню. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Нагадаємо, до поліції міста Горішні Плавні звернулася жінка та повідомила, що з 22-го січня цього року не виходить на зв’язок та не з’являється вдома її дочка 2001 року народження.

Дівчина увесь цей час перебувала у своїх друзів у місті Горішні Плавні, її життю та здоров’ю нічого не загрожує. Причини свого вчинку розшукувана нині пояснює працівникам поліції.