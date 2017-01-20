У Горішніх Плавнях новий начальник поліції (ФОТО)

Відділення поліції № 2 Кременчуцького відділу поліції очолив Валерій Уманець.
У заходах взяли участь начальник управління кадрового забезпечення Полтавщини, начальник Кременчуцького відділу поліції, міський голова, прокурор, представники ГЗК, а також місцеві ЗМІ.
Як повідомили у ГУ НП у Полтавській області, свою кар’єру в правоохоронних органах Валерій Григорович розпочав з посади оперативного працівника у 2002 році. Згодом працював заступником по лінії карного розшуку, а перед призначенням – в обласному управлінні Департаменту внутрішньої безпеки поліції.
За словами Олега Беха, у місті Горішні Плавні спостерігається ріст наркозлочинності, почастішали випадки розкрадання металу на ГЗК, а також трапляються факти перерозподілу сфер впливу кримінальних угруповань. Тож керівник поліції області закликав особовий склад на чолі з новопризначеним начальником до стабілізації криміногенної обстановки в регіоні.
Начальник управління кадрового забезпечення Сергій Гаврик повідомив, що на Полтавщині триває набір на службу в поліції на вакантні посади до підрозділів Головного управління Національної поліції в Полтавській області. Розповів про умови набору та про вакантні посади.
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