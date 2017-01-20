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Головне, Полтавщина, Суспільство



2017 01 20 14:05:29

У Горішніх Плавнях новий начальник поліції (ФОТО)

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Відділення поліції № 2 Кременчуцького відділу поліції очолив Валерій Уманець.

У заходах взяли участь начальник управління кадрового забезпечення Полтавщини, начальник Кременчуцького відділу поліції, міський голова, прокурор, представники ГЗК, а також місцеві ЗМІ.

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Як повідомили у ГУ НП у Полтавській області, свою кар’єру в правоохоронних органах Валерій Григорович розпочав з посади оперативного працівника у 2002 році. Згодом працював заступником по лінії карного розшуку, а перед призначенням – в обласному управлінні Департаменту внутрішньої безпеки поліції.

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За словами Олега Беха, у місті Горішні Плавні спостерігається ріст наркозлочинності, почастішали випадки розкрадання металу на ГЗК, а також трапляються факти перерозподілу сфер впливу кримінальних угруповань. Тож керівник поліції області закликав особовий склад на чолі з новопризначеним начальником до стабілізації криміногенної обстановки в регіоні.

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Начальник управління кадрового забезпечення Сергій Гаврик повідомив, що на Полтавщині триває набір на службу в поліції на вакантні посади до підрозділів Головного управління Національної поліції в Полтавській області. Розповів про умови набору та про вакантні посади.

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Нагадаємо, що поліцію Горішніх Плавнів до цього очолював ЄвгенійКарпець, який нині працює на посаді начальника Оржицького відділення поліції Полтавської області.

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