2017 01 23 14:32:43

У Горішніх Плавнях горів несамохідний плавзасіб

22 січня об 12:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, в районі вулиці Конституції міста Горішні Плавні, у в несамохідному плавзасобі виникла пожежа. Відразу до місця події було направлено відділення 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Як повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області, вогнеборці локалізували пожежу об 12:45, ліквідували – о 12:55. До гасіння залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.

Вогнем знищено кабіну. Врятовано несамохідний плавзасіб від повного знищення полум’ям.

Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.