У Горішніх Плавнях горів несамохідний плавзасіб

22 січня об 12:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, в районі вулиці Конституції міста Горішні Плавні, у в несамохідному плавзасобі виникла пожежа. Відразу до місця події було направлено відділення 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Як повідомили у ГУ ДСНС України у Полтавській області, вогнеборці локалізували пожежу об 12:45, ліквідували – о 12:55. До гасіння залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.
Вогнем знищено кабіну. Врятовано несамохідний плавзасіб від повного знищення полум’ям.
Травмованих та загиблих немає. Причина пожежі встановлюється.
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