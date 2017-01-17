У Глобиному пиятика закінчилась кривавим вбивством
На Полтавщині чоловік убив знайомого та наніс тілесні ушкодження жінці. Подія сталася 15-го січня, близько 15:30, у місті Глобине. Про це повідомляє ГУ НП в Полтавській області.
До Глобинського відділу поліції надійшло повідомлення про отримання тілесних ушкоджень двома місцевими жителями. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили тіло 50-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті. Також, у вказаному домогосподарстві перебувала 61-річна жінка з тілесними ушкодженнями.
«Проведеними першочерговими пошуковими правоохоронці встановили, що до вбивства чоловіка причетний його 47-річний знайомий. Під час спільного розпивання спиртних напоїв між товаришами виникла сварка. У ході конфлікту зловмисник наніс удар сокирою в область голови 50-річного чоловіка та 61-річної жінки. Після цього взяв ніж та вдарив ним по чоловіку в область живота- від отриманих травм потерпілий помер на місці. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до районної лікарні», – повідомив Олександр Мартиш, начальник Глобинського відділу поліції.
З місця події працівники поліції вилучили знаряддя вбивства та речові докази.
Винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від семи до п’ятнадцяти років.
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