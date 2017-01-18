2017 01 18 15:31:33

У Гадячі директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти розповів про особливості ЗНО-2017

У Гадячі з робочим візитом перебували директор та методисти Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Про це повідомили у Гадяцькій міській раді.

Під час зустрічі директора РЦОЯО Сидоренка О.Л. з міським головою Нестеренком В.О. і начальником відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради Бутенком С.М. конкретизували завдання з підготовки загальноосвітніх навчальних закладів м. Гадяча та міських служб до роботи пунктів тестування ЗНО у 2017 році.

Окрім того, на базі Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4 провели робочу нараду з керівниками та педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів міста та району, де було обговорено результати ЗНО-2016 та визначено основні організаційні заходи підготовки до проведення ЗНО-2017.

Випускників 11-х класів та їх батьків працівники Харківського РЦОЯО Семеновська К.С. та Несвітайло О.Ю. ознайомили з характеристиками сертифікаційних робіт ЗНО-2017, порядком формування порогового балу «склав/не склав» та його вплив на результати ЗНО, форматом та оцінюванням тестових завдань та особливостями ЗНО-2017.

Представники Харківського РЦОЯО відвідали також Гадяцьку спеціалізовану школу-інтернат І-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради, зустрілися з директором Беседою О.Г. та провели нараду з випускниками та педагогами закладу.