2017 01 16 15:24:06

На Гадяччині у чоловіка знайшли вдома наркотики (ФОТО)

У ході санкціонованого обшуку правоохоронці провели санкціонований обшук в господарстві 32-річного жителя одного із сіл Гадяцького району. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.



«Під час обшуку поліцейські виявили сухі стебла з листям зеленого кольору, за зовнішніми ознаками схожі на рослини коноплі та 10 г. подрібненої речовини, зовні схожої на наркотичний засіб «канабіс», а також пристрій для вживання наркотичної речовини. Всі речові докази вилучені та направлені на дослідження», – повідомив керівник місцевого відділу поліції Віталій Браславець.

Слідчим відділенням відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.