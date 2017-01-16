На Гадяччині у чоловіка знайшли вдома наркотики (ФОТО)
У ході санкціонованого обшуку правоохоронці провели санкціонований обшук в господарстві 32-річного жителя одного із сіл Гадяцького району. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.
«Під час обшуку поліцейські виявили сухі стебла з листям зеленого кольору, за зовнішніми ознаками схожі на рослини коноплі та 10 г. подрібненої речовини, зовні схожої на наркотичний засіб «канабіс», а також пристрій для вживання наркотичної речовини. Всі речові докази вилучені та направлені на дослідження», – повідомив керівник місцевого відділу поліції Віталій Браславець.
Слідчим відділенням відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
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