2017 01 25 12:30:20

У Диканьці обирали школу, яка стане опорною

За підсумками результатів та шляхом відкритого голосування переможцем конкурсу стала Диканська гімназія імені М.В. Гоголя. Про це повідомили на засіданні районної конкурсної комісії з визначення опорної школи Диканської районної ради Полтавської області.

Як повідомили у райдержадміністрації, склад комісії та умови проведення конкурсу разом з положенням про опорний заклад (опорну школу) затверджено рішення сімнадцятої позачергової сесії Диканської районної ради сьомого скликання від 11 січня 2017 року http://dikanka.pl.ua/rishennya-sesij/.

Усі претенденти мали змогу презентувати свій навчальний заклад відеороликом, презентацією . Члени комісії, депутати районної ради та присутні представника громадськості висловили аргументоване рішення, свою точку зору бачення переможця.

Голова комісії Олександр Ус зазначив, що рішення комісії буде доведено до депутатського корпусу районної ради і лише після рішення сесії про затвердження результатів конкурсу буде визнано переможця.