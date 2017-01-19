2017 01 19 11:29:46

У Диканьці 67 воїнів АТО ще не отримали земельні ділянки

Нині у Диканьці без земельних ділянок залишаються 67 учасників АТО.Це питання вирішували у Диканській РДА на робочій нараді у голови РДА Володимира Шкарбаня. Про це повідомили у Диканській РДА. Нині у Диканьці без земельних ділянок залишаються 67 учасників АТО.Це питання вирішували у Диканській РДА на робочій нараді у голови РДА Володимира Шкарбаня. Про це повідомили у Диканській РДА.

На нараді були присутні: перший заступник голови РДА Зоя Присяжнюк, начальник відділу Держземагенства у Диканському районі Наталія Бойко, голова селищної ради Валерій Товстій, юрист селищної ради Ігор Лях, землевпорядник селищної ради Надія Тютюнник, директор СТОВ «Говтва» В`ячеслав Марченко (орендар), Галина Кокоэва (власник земельних ділянок), учасник АТО Андрій Булава.

Вони обговорили питання забезпечення земельними ділянками учасників антитерористичної операції. Як зазначив голова селищної ради, сьогодні в Диканьці залишається 67 воїнів АТО, які не отримали гарантовані законодавством пільги, але дане питання постійно знаходиться на контролі керівництва. В ході обговорення присутні спільно намагалися знайти компроміс щодо вирішення питання порядку денного в межах чинного законодавства України.

По закінченню прийняли рішення перенести розгляд цього питання на березень для визначення земельних ділянок.