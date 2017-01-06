У двох областях України зафіксували пташиний грип

У Чернівецькій та Одеській областях зафіксували випадки зараження птиці на пташиний грип.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Зокрема, в селищі Чортория Чернівецької області зафіксували смерть курей в одному з домашніх господарств. У лабораторії підтвердили, що птахи померли від пташиного грипу.

А на Одещині зафіксували смерть майже 1,1 тисячі птахів в СВК “Дружба”. У птахів також діагностували пташиний грип.

джерело: 24 телеканал