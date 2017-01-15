2017 01 15 16:00:26

15 січня близько 11:00 до кол-центру «102» надійшло повідомлення від громадян, що на 65 км автодороги “Полтава-Олександрія” сталася ДТП з потерпілими.

Зіткнулися легковий автомобіль «ВАЗ-2110» та вантажівка «ВОЛЬВО». Унаслідок ДТП 42-річний водій автомобіля «ВАЗ» та 50-річний пасажир легковика загинули на місці автопригоди. 42-річна жінка, яка також перебувала в салоні легкового автомобіля, тілесних ушкоджень не отримала та відмовилася від надання медичної допомоги. Водій та пасажири ВАЗа – мешканці Козельщини.

Водій вантажного автомобіля «ВОЛЬВО», 41-річний мешканець Одещини, не постраждав.

Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

У ГУ НП України у Полтавській області повідомили, що за даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).

Всі обставини ДТП з’ясовує слідство.