15 січня близько 11:00 до кол-центру «102» надійшло повідомлення від громадян, що на 65 км автодороги “Полтава-Олександрія” сталася ДТП з потерпілими.
Зіткнулися легковий автомобіль «ВАЗ-2110» та вантажівка «ВОЛЬВО». Унаслідок ДТП 42-річний водій автомобіля «ВАЗ» та 50-річний пасажир легковика загинули на місці автопригоди. 42-річна жінка, яка також перебувала в салоні легкового автомобіля, тілесних ушкоджень не отримала та відмовилася від надання медичної допомоги. Водій та пасажири ВАЗа – мешканці Козельщини.
Водій вантажного автомобіля «ВОЛЬВО», 41-річний мешканець Одещини, не постраждав.
Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
У ГУ НП України у Полтавській області повідомили, що за даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб).
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