2017 01 03 09:42:34

У ДФС надали роз’яснення щодо оподаткування одноразової грошової допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей

Державна фіскальна служба України листом від 14.12.2016 р. N 13464/А/99-99-13 -02-03-14 надала роз’яснення щодо оподаткування одноразової грошової допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей і необхідності подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – податкова декларація).

Відповідно до абзацу першого ст. 1 Закону України від 21 лютого 2014 року N 745-VII “Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей” (далі – Закон N 745) постраждалі учасники масових акцій громадського протесту в Україні, що розпочалися 21 листопада 2013 року, члени сімей загиблих учасників масових акцій громадського протесту в Україні, що розпочалися 21 листопада 2013 року, мають право на державну допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим Законом.

Види державної допомоги постраждалим та членам їх сімей встановлено ст. 3 Закону N 745.

Згідно із статтею 5 Закону N 745 покриття витрат на виплату державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей здійснюється із резервного фонду державного бюджету на відповідний рік.

Порядок призначення і виплати державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей і перелік документів, необхідних для призначення допомоги за Законом N 745, встановлюється постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2016 року N 515 “Деякі питання призначення та виплати державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту і членам їх сімей” (абзац другий ст. 1 Закону N 745).

При цьому постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року N 67 “Про виплату у 2016 році одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, та особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження та тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у зазначених акціях” установлено виплату у 2016 році за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету одноразової грошової допомоги зазначеним категоріям осіб.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до пп. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування фізичної особи – резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язк ового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом (пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Кодексу).

Враховуючи викладене, сума одноразової грошової допомоги, виплаченої платнику податку – фізичній особі з бюджету згідно із Законом N 745 з урахуванням положень зазначених постанов, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника фізичної особи, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Щодо подання податкової декларації.

Порядок подання податкової декларації визначений ст. 179 Кодексу, згідно із п. 179.1 якої платник податку зобов’язаний подавати податкову декларацію відповідно до Кодексу.

Обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи, зокрема, від податкових агентів, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (п. 179.2 ст. 179 Кодексу).

ГУ ДФС у Полтавській області