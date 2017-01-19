2017 01 19 14:46:57

У Департаменті охорони здоров’я обговорили питання удосконалення роботи галузі

18 січня відбулася відеоселекторна нарада Департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА під головуванням директора Департаменту Віктора Лисака. У нараді взяли участь керівники закладів охорони здоров’я області.

Як повідомлили у прес-центрі ДОЗ Полтавської ОДА, було розглянуто два блоки питань: економічно-фінан совий та готовність первинної ланки до нових умов фінансування системи охорони здоров’я в Україні.

Алла Бредіхіна – заступник начальника управління фінансово-економ ічної роботи детально зупинилася на низці документів, прийнятих у державі, що увійшли в дію з січня поточного року і стосуються різних сфер діяльності закладів охорони здоров’я. Також було надано роз’яснення щодо розрахунку мінімальної заробітної плати для оплати праці медичних працівників з 1 січня 2017 року.

Директор Департаменту Віктор Лисак дав доручення керівникам закладів охорони здоров’я активно впроваджувати систему закупівель лікарських засобів, виробів медичного призначення, продуктів харчування тощо за системою ProZorro, систематично здійснювати моніторинг використання бюджетних коштів.

Юрій Торяник, заступник начальника інформаційно-ана літичного центру медичної статистики, розповів про необхідність проведення закладами первинної медико-санітарно ї допомоги підготовчої роботи до впровадження нових механізмів оплати медичних послуг «гроші йдуть за пацієнтом» та укладання договору/контрак ту з жителями відповідних територій.

Віктор Петрович наголосив, що з метою забезпечення доступності та підвищення якості надання медичної допомоги населенню необхідно врахувати досвід створення об’єднаних територіальних громад в області, переглянути мережу закладів первинної ланки, відстані між населеними пунктами та штатні розписи.

Також необхідно вирішити питання поліпшення матеріально-техн ічної бази закладів первинної ланки (забезпечення комп’ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням робочих місць сімейних лікарів, доступність до інтернету з метою впровадження електронної системи обміну інформацією). Це дозволить створити реєстр пацієнтів для впровадження з 01.04.2017 р. відшкодування вартості лікарських засобів хворим на серцево-судинну патологію, діабет II типу та бронхіальну астму.

Важливим залишається систематичне проведення комунікацій з органами державної влади та місцевого самоврядування і населенням, що дозволить збільшити розуміння і підтримку основних напрямків реформи в галузі.