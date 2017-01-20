У День Соборності полтавців запрошують долучитися до всеукраїнської акції «Ланцюг єднання»

У День Соборності полтавські свободівці проведуть всеукраїнську акцію «Ланцюг єднання». Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє ВО “Свобода” Полтава

22 січня 2017 року націоналісти проведуть всеукраїнську акцію Ланцюг єднання, під час якої українці з усієї держави у своїх населених пунктах візьмуться за руки, утворивши символічний живий ланцюг.

Збір учасників акції у Полтаві – об 11:30 на площі біля готелю «Турист» (зупинка Богдана Хмельницького). Тут розпочнеться формування ланцюга, який з’єднає два береги Ворскли, що символізуватимуть схід і захід України.

Також, організатори акції просять мати при собі патріотичну символіку.