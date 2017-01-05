2017 01 05 11:31:09

У чоловіка в Козельщинському районі вилучили наркотики

У рамках проведення досудового розслідування за фактом скоєння крадіжки, поліцейські Козельщини провели санкціонований обшук у будинку 43-річного жителя району.

Під час слідчої дії правоохоронці виявили та вилучили речовину, яка згідно висновку експерта являється наркотичним засобом – канабісом, загальною вагою понад 640 грамів. Чоловік пояснив, що наркотичну речовину він зберігав для власного вживання без мети збуту. Про це повідомили у ГУ НП у Полтавській області.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи особою, яка раніше вчинила наркозлочин). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.