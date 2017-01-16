2017 01 16 13:00:09

У 2017-ому посилять правову спроможність територіальних громад Полтавщини

У 2017 році передбачена переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад. Про це розповів під час апаратної наради директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області Олександр Черчатий.

“І в цьому році актуальним залишається питання правової спроможності об’єднаних територіальних громад області. У 2016-ому місцевими центрами з надання БВПД та їх бюро правової допомоги зареєстровано 11295 звернень, дано 1120 доручень та проведено 2060 комунікативних заходів. Адвокати системи БВПД отримали у 2016 році позитивних результатів у 548 провадженнях”, – наголосив Олександр Черчатий.

У рамках реалізації обласної Програми правової освіти населення на 2016 –2020 роки відбулось 4 кущових семінари на тему: „Актуальні питання розвитку правової спроможності територіальних громад на Полтавщині” для посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців 13 районів. Також проведено низку “круглих столів” та семінарів.

“Такі правопросвітницькі заходи плануємо проводити й цього року. Першочергові наші кроки: моніторинг проблеми в ОТГ, визначаємо пріоритетні питання для кожної громади та форми правової освіти. Йдеться про круглі столи, семінари, громадські слухання”, – розповів Олександр Черчатий.

За його словами, проведено значну роботу щодо розробки та прийняття районних і міських Програм правової освіти із включенням до них консультацій та заходів правової допомоги і цільовим виділенням коштів. Найбільше виділення коштів передбачено у програмах Чутівського, Гадяцького, Котелевського, Диканського, Миргородського районів та м. Миргород. Активізовано роботу Міжвідомчих координаційно-методичних рад із правової освіти населення.

“У 2017 році передбачена переорієнтація системи БПД. Правову спроможність територіальних громад будемо посилювати за рахунок внутрішніх ресурсів (поглиблення договірних відносин з органами влади, включаючи об’єднані територіальні громади, сприяння прийняттю цільових програм із виділенням коштів для БПД), проведення правопросвітницьких заходів, розширення доступу територіальних громад до БПД (параюристи, дистанційні пункти, виїзні прийоми, скайп-допомога), розширення точок доступу до правової допомоги (сільради, бібліотеки, школи, лікарні, дитбудинки, органи самоорганізації населення)”, – додав він.

Голова обласної ради Олександр Біленький запропонував реалізувати пілотний проект “Он-лайн будинок юстиції” в області.

“У нас є можливість реалізувати цей проект першими в Україні. Переконаний, що автори цього проекту готові нам допомогти”, – зазначив Олександр Біленький.