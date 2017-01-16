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Головне, децентралізація, Полтавщина, Суспільство



2017 01 16 13:00:09

У 2017-ому посилять правову спроможність територіальних громад Полтавщини

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У 2017 році передбачена переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам на посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад. Про це розповів під час апаратної наради директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області Олександр Черчатий.

І в цьому році актуальним залишається питання правової спроможності об’єднаних територіальних громад області. У 2016-ому місцевими центрами з надання БВПД та їх бюро правової допомоги зареєстровано 11295 звернень, дано 1120 доручень та проведено 2060 комунікативних заходів. Адвокати системи БВПД отримали у 2016 році позитивних результатів у 548 провадженнях”, – наголосив Олександр Черчатий.

У рамках реалізації обласної Програми правової освіти населення на 2016 –2020 роки відбулось 4 кущових семінари на тему: „Актуальні питання розвитку правової спроможності територіальних громад на Полтавщині” для посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців 13 районів. Також проведено низку “круглих столів” та семінарів.

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“Такі правопросвітницькі заходи плануємо проводити й цього року. Першочергові наші кроки: моніторинг проблеми в ОТГ, визначаємо пріоритетні питання для кожної громади та форми правової освіти. Йдеться про круглі столи, семінари, громадські слухання”, – розповів Олександр Черчатий.

За його словами, проведено значну роботу щодо розробки та прийняття районних і міських Програм правової освіти із включенням до них консультацій та заходів правової допомоги і цільовим виділенням коштів. Найбільше виділення коштів передбачено у програмах Чутівського, Гадяцького, Котелевського, Диканського, Миргородського районів та м. Миргород. Активізовано роботу Міжвідомчих координаційно-методичних рад із правової освіти населення.

“У 2017 році передбачена переорієнтація системи БПД. Правову спроможність територіальних громад будемо посилювати за рахунок внутрішніх ресурсів (поглиблення договірних відносин з органами влади, включаючи об’єднані територіальні громади, сприяння прийняттю цільових програм із виділенням коштів для БПД), проведення правопросвітницьких заходів, розширення доступу територіальних громад до БПД (параюристи, дистанційні пункти, виїзні прийоми, скайп-допомога), розширення точок доступу до правової допомоги (сільради, бібліотеки, школи, лікарні, дитбудинки, органи самоорганізації населення)”, – додав він.

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Голова обласної ради Олександр Біленький запропонував реалізувати пілотний проект “Он-лайн будинок юстиції” в області.

У нас є можливість реалізувати цей проект першими в Україні. Переконаний, що автори цього проекту готові нам допомогти”, – зазначив Олександр Біленький.

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