2017 01 04 15:41:15

У 2016 внаслідок пожеж на Полтавщині загинули 77 людей

Під час морозів зростає кількість пожеж через необережне використання електрообігрівачів та опалювальних печей, їхню несправність, короткі замикання електромереж внаслідок їх перевантаження, порушення правил експлуатації побутових електроприладів. У результаті пожеж громадяни зазнають матеріальні збитки, адже вогнем знищується роками надбане майно, згорає або пошкоджується житло, але найстрашніше те, що у вогні гинуть самі люди.

За 2016 рік в області сталося 1547 пожеж, з них 506 в житловому секторі. Під час пожеж загинуло 77 людей, з них 2 дитини. Постраждало 55 осіб, у тому числі 5 дітей.

Основна причина таких нещасних випадків – недотримання або просто нехтування правил пожежної безпеки в опалювальний період.

Аби не сталося пожежі у вашій оселі, управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації радить постійно дотримуватися правил пожежної безпеки.

– Не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі значної потужності, бо це призводить до короткого замикання електромережі.

– Не користуйтесь саморобними електрообігрівачами та не застосовувайте несправні електрозапобіжники.

– Опалюючи приміщення піччю, перевірте чи не з’явилися в ній тріщини або щілини. Для цього спаліть в печі трохи паперу та згодом огляньте її ззовні. У місцях тріщин буде добре видно закоптіння. Виявлені тріщини необхідно замазати глиною чи розчином.

– Не залишайте печі, які топляться, без догляду і не доручайте нагляд за ними малолітнім дітям.

– Не сушіть і не складайте на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали.

– Не застосовувайте для розпалювання печей легкозаймисті та горючі речовини.

– Обов’язково роз’яснюйте дітям про небезпеку пустощів із вогнем. Не залишайте сірники та запальнички в легкодоступних для них місцях.

– Ніколи не паліть у ліжку, особливо у нетверезому стані. Саме через цю причину гине найбільше людей при пожежах.

Пам’ятайте, що пожежу легше попередити, ніж потім ліквідовувати. Тож бережіть своє життя та майно від вогню!