2017 01 18 14:17:09

У 2016 році понад 11 тисяч полтавців звернулися до центрів надання безоплатної правової допомоги (ВІДЕО)

У 2016 році місцевими центрами з надання БВПД та бюро правової допомоги в області зареєстровано 11295 звернень, дано 1120 доручень, проведено 2060 комунікативних заходів. Регіональним центром БВПД дано адвокатам 4567 доручення у кримінальному процесі. Про це повідомили під час прес-конференції в ОКІА «Новини Полтавщини» директор Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олександр Черчатий, директори І та ІІ Полтавських місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги Людмила Бубир та Ігор Рибас, адвокат Роман Чередник.

“Першочерговим завданням на 2016 рік було забезпечення створення та організації роботи 23 бюро правової допомоги, що сприяло значному зростанню інформаційної та консультативної діяльності. Другим не менш важливим – необхідність налагодження якості роботи системи надання вторинної правової допомоги. Цього року ми робимо акцент на посиленні правової спроможності територіальних громад”, – наголосив Олександр Черчатий.

Про новації 2017-ого у системі безоплатної правової допомоги розповіла Людмила Бубир: “З 5 січня 2017 року набрав чинності Закон України „Про Вищу раду правосуддя”, яким внесено зміни до ЗУ „Про безоплатну правову допомогу” в частині суттєвого розширення кола осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Насамперед, це внутрішньо переміщені особи та особи, які претендують на отримання такого статусу, а також особи, які претендують на отримання статусу ветерана війни, у тому числі учасника бойових дій. Крім того, безоплатна вторинна правова допомога ветеранам війни, у тому числі учасникам бойових дій, іншим особам, на яких поширюється дія Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, надаватиметься з будь-яких питань”.

Також суттєво підвищується поріг малозабезпеченості для отримання доступу до безоплатної вторинної правової допомоги, зазначив Ігор Рибас.

“Відтепер враховуватиметься середньомісячний дохід особи, а не середньомісячний сукупний дохід сім’ї. Особа матиме право на допомогу, якщо її дохід не перевищує двох прожиткових мінімумів. Людина з інвалідністю матиме право на допомогу, якщо отримує пенсію або соціальну допомогу у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб”, – пояснив Ігор Рибас.

Протягом минулого року полтавські адвокати системи БВПД отримали позитивних результатів у 548 провадженнях. Загальна статистика по Україні — 2/3 справ — виграшні.

Адвокат Роман Чередник розповів, що близько 80 % справ, які він вів у 2016 році, мали позитивний результат для позивача.

“Переважна більшість справ були успішними, близько 80%. Часто зверталися громадяни, яким необхідна була лише консультація”, – розповів Роман Чередник.

Окрім цього, Олександр Черчатий наголосив, що зараз представники безоплатної правової допомоги намагаються координувати діяльність юристів, які працюють при міських, селищних та сільських радах Полтавщини.

“Працівники бюро правової допомоги, які сьогодні створені у кожному районі, намагаються координувати роботу юридичних служб, що працюють при органах місцевого самоврядування. Для цього ми проводимо низку заходів. Також намагаємося створити систему параюристів. Студентів, які здобувають диплом юриста, запрошуємо на стажування”, – додав Олександр Черчатий.

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