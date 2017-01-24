У 2016 році підприємства Полтавщини заборгували працівникам понад 31 мільйон гривень, – Щербак
На початок минулого року на підприємствах Полтавської області існувала заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 31 мільйон 370 тисяч гривень. Про це повідомив під час свого звіту на розширеному засіданні колегії ОДА начальник управління Держпраці у Полтавській області Сергій Щербак.
“Державні інспектори провели 49 перевірок підприємств-боржників. За результатами виявлено, що заробітну плату заборгували 8 121 працівнику. Керівникам підприємств внесено 53 приписи. Складено та передано до суду протоколів про адмінпорушення за статею 41 КУпАП”, – наголосив Сергій Щербак.
На тимчасових комісіях з питань погашення заборгованості заробітної плати працівникам підприємств-боржників розглянули 40 матеріалів щодо підприємств-боржників.
“Після проведених заходів 31 підприємство повністю й частково погасили заборгованість по заробітній платі на загальну суму 4 мільйони 73 тисячі гривень. Це лише за нашими приписами”, – додав Сергій Щербак.
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