2017 01 24 14:31:41

У 2016 році підприємства Полтавщини заборгували працівникам понад 31 мільйон гривень, – Щербак

Н а початок минулого року на підприємствах Полтавської області існувала заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 31 мільйон 370 тисяч гривень. Про це повідомив під час свого звіту на розширеному засіданні колегії ОДА н ачальник управління Держпраці у Полтавській області Сергій Щербак.

“Державні інспектори провели 49 перевірок підприємств-боржників. За результатами виявлено, що заробітну плату заборгували 8 121 працівнику. Керівникам підприємств внесено 53 приписи. Складено та передано до суду протоколів про адмінпорушення за статею 41 КУпАП”, – наголосив Сергій Щербак.

На тимчасових комісіях з питань погашення заборгованості заробітної плати працівникам підприємств-боржників розглянули 40 матеріалів щодо підприємств-боржників.

“Після проведених заходів 31 підприємство повністю й частково погасили заборгованість по заробітній платі на загальну суму 4 мільйони 73 тисячі гривень. Це лише за нашими приписами”, – додав Сергій Щербак.